Son dakika! Tokat'taki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haberine göre Tokat'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
TURHAL, TOKAT (AA) - Tokat'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Halife Yıldırım idaresindeki 06 BM 8037 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu havalimanı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile Sibel, Muhammet, Cansel ve Cansu Yıldırım yaralandı.
Yaralananlar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel