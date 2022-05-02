Son dakika! Tokat'taki trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika! Tokat'taki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika! Tokat'taki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Tokat'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

TURHAL, TOKAT (AA) - Tokat'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Halife Yıldırım idaresindeki 06 BM 8037 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu havalimanı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile Sibel, Muhammet, Cansel ve Cansu Yıldırım yaralandı.

Yaralananlar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Otomobil, Halife, Turhal, Tokat, Güncel, Haberler

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