Son dakika... Tokat'ta jandarma arama köpekleri hünerlerini sergiledi Son dakika gündem haberi: Tokat'ta Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Tokat'ta Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Ali Yücel Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı. Törende, jandarma arama kurtarma köpeği "Pika" ve bomba arama köpeği "Varda" ile gösteri sunuldu. Etkinlikte Tokat Jandarma Özel Harekat Komutanlığı (Boralar) da gösteri gerçekleştirdi. Komandoların gösterisi, izleyicilerden alkış aldı. Törende, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla öğrenciler arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Vali Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı tarafından verildi. AA / Ekber Türkoğlu - Güncel Jandarma Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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