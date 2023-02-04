Son Dakika! THY, kar yağışı beklenen İstanbul'da 5-6 Şubat'taki 238 seferini iptal etti

Son dakika! Türk Hava Yolları, art arda yapılan kar yağışı uyarılarının ardından 5-6 Şubat'taki seferleri ile ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak toplam 238 sefer iptal edildi.

İstanbul Valiliği, AKOM ve İSKİ'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı için teyakkuza geçildi. Ekipler önlemlerini alırken pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

238 SEFER İPTAL EDİLDİ

Bu gelişmenin ardından Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti.

DÜN DE UYARI YAYINLAMIŞLARDI

THY'den dün yapılan açıklamada, beklenen hava muhalefeti nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtilerek, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numaralarını veya parkur bilgilerini girerek ulaşabilecekleri, uçuşlara ilişkin yolcuların hakları yine aynı sayfadan öğrenebilecekleri ifade edilmişti.