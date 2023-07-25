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Son Dakika: TBMM'de muhalefetin vergilerle ilgili görüşme önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

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Son dakika: TBMM'yi olağanüstü toplantıya cağıran CHP'nin vergilerle ilgili genel görüşme önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

14 Temmuz'dan 1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM, KDV ve ÖTV oranlarına gelen zamların ardından CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısıyla bir araya geldi. CHP'nin vergilerle ilgili genel görüşme önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Meclis yeniden 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

CHP'NİN ÇAĞRISIYLA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDILAR

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

KABUL EDİLMEDİ

CHP'nin vergilerdeki artışlarla ilgili genel görüşme açılmasına ilişkin önerisi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi. Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

AK Parti MHP Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (7)

Onemli Degil:

Guc Bendeee, He Man....

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Fikret Dikbaş:

Akp hükümeti önümüzdeki yerel seçimleri unuttu galiba.bu görmezden geldiğiniz Emeklilere ihtiyacınız olursa Emeklilerden oy destek beklemeyin.

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Mustafa Köse:

O değilde yüce Türk Milletinin düştüğü duruma bak zamsız günümüz yok..

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