Son dakika... Skuter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül son yolculuğuna uğurlandı Son dakika gündem haberi: Şişli'de kullandığı elektrikli skutera otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren dansçı Dilara Gül, son yolculuğuna uğurlandı. Şişli'de kullandığı elektrikli skutera otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren dansçı Dilara Gül, son yolculuğuna uğurlandı. Gül için Maltepe Mimar Sinan Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve çok sayıda arkadaşı katıldı. Törende taziyeleri baba Arif Gül, anne Neşe Gül ile erkek kardeşleri kabul etti. İkindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dilara Gül'ün naaşı defnedilmek üzere Yeni Şeyhli Mezarlığı'na gönderildi. AA / Tansel Parlak - Güncel Şişli Güncel Haberler Son Dakika

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