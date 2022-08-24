Son Dakika! Şırnak'ta 3 çocuğunu ve eşini öldüren şahsın ilk ifadesi: Sesler duydum, beni öldüreceklerini düşündüğüm için sıktım

Son dakika! Şırnak'ın İdil ilçesinde eşi Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim olan Hasan Karaaslan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Karaaslan ifadesinde, "Sesler duydum. Beni öldüreceklerini düşündüm. Ben de sıktım. Eşim diğer odaya kaçtı. Onu da diğer odada vurdum" dedi.

Dün gece İdil ilçesinde Hasan Karaaslan, eşini ve 3 çocuğunu katletti. Olay anında komşuları olan babaannelerinin evinde olan 2 çocuğu ise şans eseri katliamdan kurtuldu. Zanlı Karaaslan olayı gerçekleştirdikten sonra emniyete giderek silah ile birlikte teslim oldu. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden üç kızı ve annelerinin cansız bedenlerini otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürdü.

"SESLER DUYDUM"

Ekipler tarafından gözaltına alınan Karaaslan'ın ilk ifadesi ise ortaya çıktı. Kan donduran olaya ait detayları anlatan Karaaslan, "Sesler duydum. Beni öldüreceklerini düşündüm. Ben de sıktım. Eşim diğer odaya kaçtı. Onu da diğer odada vurdum" ifadelerini kullandı.

Hasan Karaaslan'ın emniyetteki işlemleri sürerken, anne ve kızlarının da Şırnak Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri devam ediyor.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI"

Komşularından Ali Yıldırım da Karaaslan'ın psikolojik sorunları yüzünden cinayetleri işlemiş olabileceğini değerlendirdi. Ali Yıldırım, "Hasan'la kaç seneden beridir komşuyuz. Dün akşam silah seslerine uyandım. balkona çıktığımızda eşini ve 3 kızını öldürmüştü. Olayı duyduğumuzda çok şaşırdım. Çünkü kendi halinde sakin biriydi. Bir tane aracı vardı onunla nakliye işi yapıyordu. Sağa sola çok karışan biri değildi. Bu olayı vahşetle karşılıyorum. Psikolojik sorunları vardı. Psikolojik sıkıntıdan dolayı olduğunu, bunalıma girmiş o şekilde cinayetleri işlediğini düşünüyorum" dedi.