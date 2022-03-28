Son Dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakereleri, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NDE YAPILACAK

Rusya- Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek. Alınan bilgiye göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının yarın saat 10.30'da başlaması planlanıyor.

Toplantının başlamasının ardından basın mensupları Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünde belirlenecek alanda yayın yapabilecek.

RUS HEYET TÜRKİYE'YE GELDİ

Rus heyeti taşıyan özel uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'na indi. Rus heyet, ardından konaklayacağı otele geçti. Ukrayna heyetinin de akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.