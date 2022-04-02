Son dakika: Rusya saldırısı altındaki Harkiv kentinde yaralıların tedavisi hastanelerde zor şartlar altında sürdürülüyor
AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kentinde bombardıman sonucu yaralanan Ukraynalıların tedavisi hastanelerde zor şartlar altında sürdürülüyor.
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kentinde bombardıman sonucu yaralanan Ukraynalıların tedavisi hastanelerde zor şartlar altında sürdürülüyor.