Son Dakika: SİHA'lar teröristlere dağları dar ediyor! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Haberler

Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden gelen 6 şehit haberi, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bölgede artan operasyonlarda terör örgütü PKK ciddi kayıplar vermeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı son açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"