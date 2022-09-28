Son Dakika | Pakistan'da bir diş kliniğine silahlı saldırı düzenlendi
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın Karaçi kentinde bir diş kliniğine kimliği belirsiz kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 1 Çin vatandaşı hayatını kaybetti, 2 Çin vatandaşı da yaralandı.
Pakistan'ın Karaçi kentinde bir diş kliniğine kimliği belirsiz kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 1 Çin vatandaşı hayatını kaybetti, 2 Çin vatandaşı da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Sabir Mazhar - Güncel