Son Dakika | Kütahya'da tarlaya devrilip, yanan otomobilin sürücüsü öldü Son dakika haberler... Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, tarlaya devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, tarlaya devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Burak Taşdemir (21) yönetimindeki 43 FH 196 plakalı otomobil, Hisarcık-Simav kara yolunun 2. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarpıp, tarlaya sürüklenerek yanmaya başladı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerince otomobildeki yangın söndürülürken, sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Taşdemir'in cesedi, Hisarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. AA / Ali Eroğlu - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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