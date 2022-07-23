Son Dakika | Kocaeli'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen koca tutuklandı Son dakika haberler... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı. Değirmendere Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta 21 Temmuz'da eşi Birgül G'nin bıçaklanarak ölmesinin ardından polis ekiplerine teslim olan Yakup G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yakup G'nin, önceki gün tartıştığı eşi Birgül G'yi bıçaklayarak yaraladığı öne sürülmüş, olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Yakup G, olayın ardından polise teslim olmuştu. AA / Kadir Yıldız - Güncel Değirmendere Kocaeli Gölcük Güncel Haberler Son Dakika

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