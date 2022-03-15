Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 4 ölü (4) - Haberler

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Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 4 ölü (4)

AA - Servet Ülkü - Güncel
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etmesi sonucu 16 katlı bina tamamen yandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etmesi sonucu 16 katlı bina tamamen yandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinde Rus birliklerinin Kiev'e düzenledikleri saldırı sırasında bir top mermisinin isabet ettiği Svyatoşinskiy semtindeki apartmanda çıkan yangını hala söndürmeye çalıştıklarını söyledi.

Kliçko, söz konusu yangında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 4 ölü (4)

Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 4 ölü (4)

Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 4 ölü (4)

AA / Servet Ülkü - Güncel

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