Son Dakika | 'Kanlı Noel' şehitlerinin annelerinin adını taşıyan gemi görevde (2) Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre 'MÜRÜVVET ANNE EVLATLARINA GİDİYOR'Prof. Dr. İlhan, yaptığı açıklamanın devamında, "Mürüvvet Anne Evlatlarına gidiyor. 'MÜRÜVVET ANNE EVLATLARINA GİDİYOR' Prof. Dr. İlhan, yaptığı açıklamanın devamında, "Mürüvvet Anne Evlatlarına gidiyor... TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Melih Han Bilgin başta olmak üzere, düşünen, uygulayan, herkese minnettarız. 59 Yıl sonra 4 Şehidin bir arada Mavi Vatan'da görevde olması büyük Türk aklının eseridir" ifadelerini kaydetti. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci Güncel Haberler Son Dakika

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