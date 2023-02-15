Son Dakika! Kahramanmaraş'ta depremin 226. saatinde 74 yaşındaki Cemile Kekeç, enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Türkiye'de 10 ilde yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depreminin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları 10. günde de sürüyor.

227 SAAT SONRA KURTARILDI

Son olarak Kahramanmaraş'ta Kalkan Apartmanının enkazından 74 yaşındaki Cemile Kekeç, depremin 10. gününde 227. saatte sağ olarak çıkarıldı. Kekeç, uzun uğraşlar sonucunda enkazın altından çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edilirken, kurtarma ekipleri birbirlerine sarılarak bir can daha kurtarmanın sevincini yaşadı.