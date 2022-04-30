Son Dakika | Jandarmadan Erzurum'u çevre illere bağlayan kara yollarında helikopterle bayram denetimi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla helikopterle Erzurum'u çevre illere bağlayan kara yollarında trafik denetimi yaptı.

Erzurum Devlet Hava Meydan Komutanlığından havalanan helikopterle ilk olarak kent semalarında sorumluluk bölgelerindeki araç yoğunluğunu denetleyen ekipler, daha sonra rotalarını Erzurum-Bingöl kara yoluna çevirdi.

Buradaki trafiği havadan kontrol eden ekipler, hatalı ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri, telsiz aracılığıyla kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi.

Trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Erzurum-Erzincan ile Erzurum-Kars kara yollarını da denetleyen ekipler, trafik denetimlerini bayram tatili boyunca sürdürecek.