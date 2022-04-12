Son dakika! Jandarmadan 35 metre derinlikteki kaçak kazıya suçüstü - Haberler

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Son dakika! Jandarmadan 35 metre derinlikteki kaçak kazıya suçüstü

Demirören Haber Ajansı - Nezir Güneş - Güncel
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Son dakika! Jandarmadan 35 metre derinlikteki kaçak kazıya suçüstü

Son dakika gündem haberine göre MARDİN'de, 35 metre derinlikte kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

MARDİN'de, 35 metre derinlikte kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, kentte 35 metre derinliğindeki dehlizde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Kazıda kullanılan malzemelere el koyulurken, suçüstü yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Son dakika! Jandarmadan 35 metre derinlikteki kaçak kazıya suçüstü

Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Güncel

Kaçak Kazı, Jandarma, Güncel, Haberler

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