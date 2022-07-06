Son Dakika | İzmir'in 3 ilçesindeki kaçak sigara operasyonunda 5 kişi yakalandı Son dakika haberi... İzmir'in Menemen, Bergama ve Kınık ilçelerinde düzenlenen kaçak sigara operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı. İzmir'in Menemen, Bergama ve Kınık ilçelerinde düzenlenen kaçak sigara operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sorumluluk bölgesindeki ilçelerde kaçak tütün ve sigara satışının önlenmesine yönelik belirlenen adreslere baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 44 bin dolu makaron, 70 bin boş makaron, 2 sigara dolum makinesi, 2 kompresör ele geçirildi. Adreslerde bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. AA / Esin Çetin - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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