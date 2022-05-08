İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir İsrail polisinin bıçaklı saldırıya uğradığı açıklandı - Haberler

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir İsrail polisinin bıçaklı saldırıya uğradığı açıklandı

AA - Gülşen Topçu - Güncel
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İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Şam Kapısı'nda Filistinlinin bir İsrail polisini bıçakladığı belirtildi.

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Şam Kapısı'nda Filistinlinin bir İsrail polisini bıçakladığı belirtildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, elinde bıçakla Şam Kapısındaki kontrol noktasına gelen kişinin polis memurunu bıçakladığı aktarıldı.

İsrail polisinin ateşle karşılık vermesi sonucu Filistinlinın hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise saldırıya uğrayan 19 yaşındaki polisin hafif yaralandığı aktarıldı.

AA / Gülşen Topçu - Güncel

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