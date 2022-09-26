Son Dakika | İranlı Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi
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Son dakika haber: GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İranlı Mahsa Emini'nin ölümünün protesto edilmesi Alanda toplanan protestocular Pankartlar Slogan atılması NEW YORK - İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi, ABD'nin New York kentinde...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İranlı Mahsa Emini'nin ölümünün protesto edilmesi
Alanda toplanan protestocular
Pankartlar
Slogan atılması
NEW YORK - İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi, ABD'nin New York kentinde protesto edildi.
Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol - Güncel