Son Dakika | İranlı Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi Güncel Haberler Son dakika haber: GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İranlı Mahsa Emini'nin ölümünün protesto edilmesi Alanda toplanan protestocular Pankartlar Slogan atılması NEW YORK - İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi, ABD'nin New York kentinde... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İranlı Mahsa Emini'nin ölümünün protesto edilmesi Alanda toplanan protestocular Pankartlar Slogan atılması NEW YORK - İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi, ABD'nin New York kentinde protesto edildi. Güncel Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol Mahsa Emini İran Güncel Haberler Son Dakika

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