Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde yıkım olduğu bilgisini aldık

Son dakika: Hatay'ın Defne ile Samandağ ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Bakan Soylu, "Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde yıkım olduğu bilgisini aldık." ifadelerini kullandı.