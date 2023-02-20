Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde yıkım olduğu bilgisini aldık
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Son dakika: Hatay'ın Defne ile Samandağ ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Bakan Soylu, "Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde yıkım olduğu bilgisini aldık." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasara yol açtığı Hatay akşam saatlerinde peş peşe sallandı. Saat 20.04'te Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
PEŞ PEŞE DEPREM
6.4'ten kısa süre sonra Samandağ ilçesinde 5.8 ve 5.2 büyüklüklerinde depremler gerçekleşti. Vatandaşlar büyük korku yaşadı.
"SAMANDAĞ VE DEFNE'DE YIKIM OLDUĞU BİLGİSİNİ ALDIK"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında bölgedeki son durumu aktardı. Bakan Soylu, "Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde yıkım olduğu bilgisini aldık." ifadelerini kullandı.
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