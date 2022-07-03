Son dakika haber | Ordu'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı Son dakika haberi... Ordu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Ordu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ordu-Ulubey yolu Akpınar Mahallesi'nde Mehmet A.K. yönetimindeki 52 DN 198 plakalı ve Sadi Ü'nün kullandığı 52 DA 138 plakalı otomobiller ile Avni K. idaresindeki 52 DS 008 plakalı hafif ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 3 sürücü ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. AA / Hayati Akçay - Güncel Ordu Ulubey İtfaiye Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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