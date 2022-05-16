Son dakika haberleri! Yüksekova'da yıldırım düştü; 30 küçükbaş öldü - Haberler

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Son dakika haberleri! Yüksekova'da yıldırım düştü; 30 küçükbaş öldü

Demirören Haber Ajansı - Yaşar Kaplan - Güncel
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Son dakika haberleri! Yüksekova'da yıldırım düştü; 30 küçükbaş öldü

Son dakika haberler: HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sağanak sırasında yıldırım düştü.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sağanak sırasında yıldırım düştü. Olayda, otlaktan ağıla götürülen 30 küçükbaş öldü.

Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Kadıköy'de yağmurla birlikte yıldırım da etkili oldu. Köyün yakınında otlatılan koyunlar ağıllara götürülürken yıldırım düştü. Yıldırımın isabet eden 30 koyun öldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alanda inceleme yaptı. Hayvanları ölen bölge halkı, yetkililerden yardım istedi.


Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Güncel

Yüksekova, Kadıköy, Ölü, Güncel, Haberler

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