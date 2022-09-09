Son dakika haberleri | YENİ DELHİ - Kuveyt'in Hindistan Büyükelçisi Jasem Ibrahim Al Najem Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından taziye defterini imzaladı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Kuveyt'in Hindistan Büyükelçisi Jasem Ibrahim Al Najem Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiliz Yüksek Komisyonu binasında taziye defterini imzaladı. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Kuveyt'in Hindistan Büyükelçisi Jasem Ibrahim Al Najem Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiliz Yüksek Komisyonu binasında taziye defterini imzaladı. Güncel Kaynak: AA / Amarjeet Kumar Singh Yeni Delhi Kuveyt India Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | YENİ DELHİ - Kuveyt'in Hindistan Büyükelçisi Jasem Ibrahim Al Najem Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından taziye defterini imzaladı - Haberler

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