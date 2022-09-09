Son dakika haberleri | YENİ DELHİ - Kuveyt'in Hindistan Büyükelçisi Jasem Ibrahim Al Najem Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından taziye defterini imzaladı
Güncel Haberler
Son dakika gündem haberi... Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Kuveyt'in Hindistan Büyükelçisi Jasem Ibrahim Al Najem Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiliz Yüksek Komisyonu binasında taziye defterini imzaladı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Kuveyt'in Hindistan Büyükelçisi Jasem Ibrahim Al Najem Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiliz Yüksek Komisyonu binasında taziye defterini imzaladı.
Kaynak: AA / Amarjeet Kumar Singh - Güncel