Son dakika haberleri! (VİDEO-GRAFİK) Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası

Son dakika gündem haberine göre 1915 Muharebeleri'nin ardından doğal yapısı bozulmadan dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri olan yarımadadaki şehitlik ve anıtlar, her sene yaklaşık 3 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor.