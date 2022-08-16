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Son dakika haberleri! (VİDEO-GRAFİK) Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası

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Son dakika gündem haberine göre 1915 Muharebeleri'nin ardından doğal yapısı bozulmadan dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri olan yarımadadaki şehitlik ve anıtlar, her sene yaklaşık 3 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor.

1915 Muharebeleri'nin ardından doğal yapısı bozulmadan dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri olan yarımadadaki şehitlik ve anıtlar, her sene yaklaşık 3 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor.

AA / Ferhan Kanca - Güncel

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