Son dakika haberleri... Tokat'ta çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı Gelen son dakika haberine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı. Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında vatandaşlar bir ineğin balçığa saplandığını fark etti. Kendi çabaları ile ineği kurtaramayan vatandaşlar durumu Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası inek, saplandığı çamurdan kurtarılarak sahibine teslim edildi. AA / Erol Yıldız - Güncel İtfaiye Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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