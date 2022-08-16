Son dakika haberleri... Slovak kardinal Jozef Tomko'nun cenaze töreni Güncel Haberler Son dakika haberler: 8 Ağustos tarihinde İtalya'nın Roma kentinde hayatını kaybeden Slovak kardinal Jozef Tomko'nun cenaze töreni, Kosice kentinde düzenlendi. 8 Ağustos tarihinde İtalya'nın Roma kentinde hayatını kaybeden Slovak kardinal Jozef Tomko'nun cenaze töreni, Kosice kentinde düzenlendi. 98 yaşında vefat eden Jozef Tomko, St. Elisabeth Katedrali'nde toprağa verildi. Törene pek çok din görevlisi ve vatandaş katıldı. Güncel AA / Robert Nemeti İtalya Roma Güncel Haberler Son Dakika

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