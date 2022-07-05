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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da otomobil devrildi; baba öldü, oğlu ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ömer Şulul - Güncel
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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da otomobil devrildi; baba öldü, oğlu ağır yaralı

Son dakika haberine göre ŞANLIURFA'nın Eyyübiye ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Abddürrezak Aslan (33) hayatını kaybetti, oğlu Halil Aslan (11) ağır yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Eyyübiye ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Abddürrezak Aslan (33) hayatını kaybetti, oğlu Halil Aslan (11) ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zeynep Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine giden Abddürrezak Aslan yönetimindeki 41 F 0828 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücünün oğlu Halil Aslan da sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Tedavi altına alınan küçük çocuğunun durumunun kritik olduğu belirtildi. Sürücü Aslan'ın cenazesi de otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Halil Aslan Güncel Haberler Son Dakika

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