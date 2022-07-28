Son dakika haberleri | OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 1 YARALI-- Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Haydar Ulusoy yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Haydar Ulusoy yaralandı. Kaza, saat 10.30 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 65'inci kilometresindeki Sandıklı Zahire Pazarı kavşağında meydana geldi. Mehmet Eğretili yönetimindeki 34 DES 176 plakalı otomobil ile Haydar Ulusoy'un kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Haydar Ulusoy yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Haydar Ulusoy, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Mehmet Eğretili ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken kazaya karışan araçlar otoparka kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Haydar Ulusoy Karahisar Güncel Haberler Son Dakika

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