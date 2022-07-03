Son dakika haberleri... Otomobil şarampole devrildi: Sürücü ve eşi öldü

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücü Mustafa Tekin (69) ile yanındaki eşi Güllü Tekin (68) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Bademli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Acıpayam ilçesinde mobilya mağazası bulunan Mustafa Tekin'in yönetimindeki 20 KZ 880 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken kontrolden çıktı, şarampole devrilerek takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Mustafa Tekin ile yanındaki eşi Güllü Tekin, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen Mustafa Tekin ile eşi Güllü Tekin hayatlarını kaybetti. Tekin çiftinin cenazeleri otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.