Son dakika haberleri! Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı - Haberler

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Son dakika haberleri! Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

AA - Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel
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Son dakika haberleri! Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Son dakika haberi: Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

İlçede bir konaklama tesisinde düzenlenen programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Hakan Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Kahraman Gürbüz,,İlçe Emniyet Müdürü Erhan Koç, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Emine Demir, İlçe Müftüsü Usame Anlağan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, MHP İlçe Başkanı Bedrettin Aslan, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kayabaşı, tüm kurumların her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin emrinde olduğunu belirtti.

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel

Kayabaşı, Hisarcık, Nusaybin, Şehit, Güncel, Haberler

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