Son dakika haberi! Arıkan ve şoförü Eker'in katil zanlısı Akçekaya tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı olan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akçekaya, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE
İhlas Haber Ajansı / Güncel