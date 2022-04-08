Son dakika haberleri... Milli Savunma Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'la telefon görüşmesinde Mauripol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle... - Haberler

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'la telefon görüşmesinde Mauripol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle...

AA - Zafer Çakmak - Güncel
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Son dakika haberleri... Milli Savunma Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'la telefon görüşmesinde Mauripol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle...

Son dakika habere göre Milli Savunma Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'la telefon görüşmesinde Mauripol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle tahliyesinin aciliyetini vurguladı.

Milli Savunma Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'la telefon görüşmesinde Mauripol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle tahliyesinin aciliyetini vurguladı.

AA / Zafer Çakmak - Güncel

Ukrayna, Milli, Güncel, Haberler

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