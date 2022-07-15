Mardin'de alacak verecek kavgasında kan döküldü: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Kübra Nur Atik - Güncel
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Mardin'de alacak verecek kavgasında kan döküldü: 1 ölü Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 kişi arasında çıkan alacak verecek kavgasında bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Mardin'de alacak verecek kavgasında kan döküldü: 1 ölü
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 kişi arasında çıkan alacak verecek kavgasında bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, 13 Mart Mahallesi Gaffari Güneş Caddesinde meydana geldi. Alacaklı oldukları iş yerine gelen baba, oğul ve Ahmet Kaymaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle Ahmet Kaymaz bıçaklanarak öldürüldü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Kaymaz'ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, baba ile oğlu gözaltına alındı.
İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Güncel