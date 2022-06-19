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Son dakika haberleri: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Son dakika haberleri: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberler... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir ihbar üzerine H.E'nin (47) ikametine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada 250 gram esrar, 70 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Alaşehir Hisarcık Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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