Son dakika haberleri | Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 3 zanlı yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri | Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 3 zanlı yakalandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Son dakika haberleri | Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 3 zanlı yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerindeki aramada, örgütsel paylaşımların yapıldığı 3 cep telefonu ele geçirilen şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Jandarma, Malatya, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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