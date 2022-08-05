Son dakika haberleri | Malatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri | Malatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri | Malatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

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Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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