Son dakika haberleri | Malatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Son dakika gelişmesine göre Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı. Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Orhan Yoldaş Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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