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Son dakika haberleri! Malatya'da çatıda çıkan yangın söndürüldü

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Son dakika haberleri! Malatya'da çatıda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.

Malatya'da çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesinde bitişik nizamda bulunan iki evin çatısında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yanın çıktı.

Ev sahiplerini 112'yi arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 4 araç ve 12 personelle giderek yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipler yangını söndürerek, soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle evlerde maddi hasar oluştu.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Yeşilyurt, İtfaiye, Malatya, Yangın, Güncel, Haberler

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