Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri defnedildi

Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri defnedildi

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba 2 aile arasında çıkan kavgada öldürülen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba 2 aile arasında çıkan kavgada öldürülen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Ayşe Dağ (50), İbrahim (49) ve Şerife Korkmaz'ın (38) cenazeleri, Andırın Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından kırsal Köklü Mahallesi Ardıçlı Mezarlığı'na getirildi.

Naaşlar, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Arazi anlaşmazlığı yüzünden dün akraba 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, Ayşe Dağ, İbrahim ve Şerife Korkmaz olay yerinde yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Zanlı D.K. (57), Akifiye Mahallesi Jandarma Karakolu'na teslim olmuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel

Devlet Hastanesi Kahramanmaraş Ayşe Dağ Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title