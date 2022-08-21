Son dakika haberleri... Kuyumcudan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberler: İzmir'in Bornova ilçesinde girdikleri kuyumcudan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı, hırsızlık anını iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. İzmir'in Bornova ilçesinde girdikleri kuyumcudan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı, hırsızlık anını iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. Çamdibi Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta F.K'ya ait kuyumcuya gelen 3 kadın, yüzük almak istediklerini söyleyip uzun süre modellere baktıktan sonra dükkandan çıktı. Müşteriler gittikten sonra tablada yüzük ve takılardan bazılarının olmadığını fark eden F.K, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde 2 kadının iş yeri çalışanını oyalarken diğer şüphelinin hırsızlık yaptığını gören F.K, polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kuyumcudan çıktıktan sonra bir otomobille ayrıldığını belirleyen ekipler, adreslerini tespit ettikleri C.S. (29), G.A. (22) ve N.K. (53) ile otomobilin sürücüsü M.A'yı operasyonla gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çalıntı takılar ele geçirildi. Çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen 3 kadın, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Çamdibi İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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