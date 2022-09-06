Son dakika haberleri! İSTANBUL-SARIYER'DE DEVRİLEN KAMYONET GÜVENLİK KAMERASINDA Güncel Haberler Son dakika haberleri... SARIYER'de yokuş aşağı inen su yüklü kamyonetin devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. SARIYER'de yokuş aşağı inen su yüklü kamyonetin devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Cumhuriyet Mahallesi Kefeliköy Bayırı Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında Hürol Akdağ'ın kullandığı su yüklü 06 BNO 335 plakalı kamyonet, şoförün iddiasına göre frenleri tutmayınca park halindeki otomobile vurarak, devrildi. Kazayı yara almadan atlatan şoför Hürol Akdağ, "Yokuş aşağı inerken frenler tutmamaya başladı. 200 metre kala iyice boşaldı. Ben de kendimi bu boşluğa attım."diye konuştu. Kamyonetin devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur Cumhuriyet Mahallesi Akdağ su Güncel Haberler Son Dakika

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