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Son dakika haberleri | İsrail'in saldırısında 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İsrail saldırısında ölen çocuğun morga getirilmesi Ölen çoğun babası ve yakınlarının üzüntü yaşaması Cenaze namazının ardından çocuğun camiden çıkarılması GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun naaşı, kılınan cenaze namazının...

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İsrail saldırısında ölen çocuğun morga getirilmesi

Ölen çoğun babası ve yakınlarının üzüntü yaşaması

Cenaze namazının ardından çocuğun camiden çıkarılması GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

AA / Mohammed Dahlan - Güncel

İsrail Gazze Güncel Haberler Son Dakika

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