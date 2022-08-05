Son dakika haberleri | İsrail'in saldırısında 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti Son dakika haberi... İsrail saldırısında ölen çocuğun morga getirilmesi Ölen çoğun babası ve yakınlarının üzüntü yaşaması Cenaze namazının ardından çocuğun camiden çıkarılması GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun naaşı, kılınan cenaze namazının... İsrail saldırısında ölen çocuğun morga getirilmesi Ölen çoğun babası ve yakınlarının üzüntü yaşaması Cenaze namazının ardından çocuğun camiden çıkarılması GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Güncel AA / Mohammed Dahlan İsrail Gazze Güncel Haberler Son Dakika

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