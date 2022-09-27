Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu: "(Mersin'de polisevine terör saldırısı) Bir tespit belli, ikisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz.
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Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Soylu: "(Mersin'de polisevine terör saldırısı) Bir tespit belli, ikisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz.
İçişleri Bakanı Soylu: "( Mersin'de polisevine terör saldırısı) Bir tespit belli, ikisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz. Terör örgütü de belli, hangi terör örgütü olduğu"
Kaynak: AA / İsmihan Özgüven - Güncel