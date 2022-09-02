Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kamerada

Güncel Haberler

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için girdiği otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, cankurtaranın müdahalesiyle yaşama tutundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için girdiği otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, cankurtaranın müdahalesiyle yaşama tutundu.

Tatil için ailesiyle Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele gelen 7 yaşındaki Ömer Asaf D. isimli çocuk, havuza girerek eğlendi.

Bir anda hareketsiz kalarak boğulma tehlikesi geçirdiği fark edilen çocuğa havuz başındaki otel çalışanı cankurtaran müdahale etti.

Havuza atlayıp, yüzerek çocuğa ulaşan cankurtaranın kıyıya çıkardığı çocuğa sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı.

112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinin ardından ambulansla Antalya kent merkezindeki bir hastaneye sevk edilen Ömer Asaf D. tedavi altına alındı.

Bu arada, çocuğun boğulma tehlikesi geçirmesi ve cankurtaranın müdahale ettiği anlar otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, havuz başında bekleyen cankurtaranın çocuğu fark ederek suya atlaması, sudan çıkarılan çocuğa ilk müdahalenin yapılması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Boğazkent Ömer Asaf Antalya Tatil Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title