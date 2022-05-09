Son dakika haberleri | Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı

AA - Mustafa Özer - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı

Son dakika haberler: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 çocuk ağır yaralandı.

DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 çocuk ağır yaralandı.

Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesinde Veli K'nin kullandığı 31 VF 231 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 AES 301 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklette bulunan Recep (15) ve Mustafa E. (13) kardeşler ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mustafa Özer - Güncel

Yeşilköy Mahallesi, Otomobil, Dörtyol, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title