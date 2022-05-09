Son dakika haberleri | Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı
AA - Mustafa Özer - Güncel
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Son dakika haberler: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 çocuk ağır yaralandı.
DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 çocuk ağır yaralandı.
Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesinde Veli K'nin kullandığı 31 VF 231 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 AES 301 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklette bulunan Recep (15) ve Mustafa E. (13) kardeşler ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mustafa Özer - Güncel