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Haliç Tersanesinin çatısında yangın çıktı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da Haliç Tersanesi'nin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine sevk edilmesinin ardından alevler kontrol altına alındı.

Kasımpaşa sahilindeki Haliç Tersanesi içindeki atölye binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada tersane çalışanları da yangına müdahale etti. Yoğun duman çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haliç Tersanesinin çatısında yangın çıktı

Haliç Tersanesinin çatısında yangın çıktı

Haliç Tersanesinin çatısında yangın çıktı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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