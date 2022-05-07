Haliç Tersanesinin çatısında yangın çıktı

Kasımpaşa sahilindeki Haliç Tersanesi içindeki atölye binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada tersane çalışanları da yangına müdahale etti. Yoğun duman çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel