Son dakika haberleri: Gönüllülerden Ukrayna ordusu için askeri kamuflaj ağları - Haberler

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Son dakika haberleri: Gönüllülerden Ukrayna ordusu için askeri kamuflaj ağları

AA - Omar Marques - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Polonya sınırına yakın Lviv kentinde Ukraynalı gönüllüler tarafından askeri kamuflaj ağları hazırlanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Polonya sınırına yakın Lviv kentinde Ukraynalı gönüllüler tarafından askeri kamuflaj ağları hazırlanıyor.

AA / Omar Marques - Güncel

Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Haberler

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