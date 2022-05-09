Son dakika haberleri: Gönüllülerden Ukrayna ordusu için askeri kamuflaj ağları
AA - Omar Marques - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Polonya sınırına yakın Lviv kentinde Ukraynalı gönüllüler tarafından askeri kamuflaj ağları hazırlanıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Polonya sınırına yakın Lviv kentinde Ukraynalı gönüllüler tarafından askeri kamuflaj ağları hazırlanıyor.
AA / Omar Marques - Güncel