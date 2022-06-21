Son dakika haberleri: Giresun'da yol kenarında cesedi bulunan kadının öldürüldüğü belirlendi Son dakika gündem haberi... Giresun'un Görele ilçesinde dün cesedi bulunan kadını öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Giresun'un Görele ilçesinde dün cesedi bulunan kadını öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, dün gece ilçenin Gültepe köyünde yol kenarında çalılık içerisinde kadın cesedi bulunması üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışmada, cesedin Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'ya (40) ait olduğu, Tirebolu ilçesinde tabancayla vurularak öldürüldükten sonra bölgeye bırakıldığı tespit edildi. Olayın şüphelisi olarak belirlenen M.A. (52), jandarma ekiplerince Tirebolu ilçesinde yakalandı. AA / Atakan Çıtlak - Güncel Tirebolu Jandarma Giresun Güncel Haberler Son Dakika

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