Son dakika haberleri: Eymen'in katillerine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ve 38'er yıl hapis cezası (2)

AVUKAT: ONLAR HAKKINDA DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Eymen Sadık Durak'ın anneannesinin avukatı Umur Yıldırım, "Eymen, yaşarken bu dünyada gerçekten çok kötü şeylere maruz kaldı. Ama şunu söyleyebilirim ki; o telefon incelemesinde o kadar kötü şeyler çıktı ki, ona insanlar o kadar kötü davranmış ki biz bu kararla birlikte orada anneye de mesaj atıp Eymen'e cinsel istismarda bulunmak isteyenlere de suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Şifanur SANSAR/ANKARA,