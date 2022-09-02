Ünsal Ban Adliyeye sevk edildi Güncel Haberler Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Ünsal Ban 3. Sayfa Güncel Haberler

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